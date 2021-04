Covid Campania, la curva dei contagi «vola» al 14,63%; 43 morti, 1.828 i pazienti guariti

Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.386 positivi (887 asintomatici e 499 sintomatici) su 9.473 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari al 14,63%, rispetto al 10,75% registrato ieri.

43 morti (25 nelle ultime 48 ore, 18 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 5.817 vittime; 1.828 pazienti guariti, per un totale di 261.443.

I posti letto occupati sono 136 su 656 disponibili in terapia intensiva (9 meno di ieri), 1.594 su 3.160 disponibili in degenza (25 più di ieri).