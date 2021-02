Covid in Campania, in arrivo 28.400 dosi Astrazeneca per vaccinare i prof under 55

Sabato è previsto l'arrivo in Campania di 28.400 dosi del vaccino Astrazeneca. Lo si apprende dall'Unità di Crisi della Campania. Il vaccino verrà utilizzato probabilmente per la partenza delle vaccinazioni a cittadini sotto i 55 anni di età, in particolare, il personale scolastico sotto quella soglia di età. Tra lunedì e martedì della prossima settimana arriveranno in Campania circa 41.000 dosi di vaccino Pfizer. Le dosi subiranno quindi il preannunciato taglio rispetto a questa settimana, quando ne sono state consegnate 49.000, un taglio contenuto di circa 8.000 dosi che dipende dalla suddivisione nazionale che per questa settimana è stata fatta in base ai cittadini con oltre 80 anni che stanno per partire con la somministrazioni. In arrivo nella prossima settimana anche 9000 dosi di vaccino Moderna, che si integrano con quelli Pfizer per la somministrazione agli anziani.

Ultimo aggiornamento: 16:50

