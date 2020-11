Escalation di casi nel comune di Mugnano. Trecento positivi in totale, di cui cinque in gravi condizioni e un deceduto. E' quanto comunicato poco fa dal sindaco Luigi Sarnataro. I morti dall'iniziono della pandemia sono sei. «Nonostante la situazione sia critica - spiega Sarnataro - continuo a vedere assembramenti di giovani senza mascherina in diverse zone della città. I carabinieri li stanno identificando tutti». Il primo cittadino ha firmato, inoltre, l'ordinanza per la chiusura del mercato rionale. Nel limitrofo comune di Marano sono 39 i casi registrati nella sola giornata di oggi. Il totale è di 404 contagiati.

