Covid a Casoria, positivo il sindaco Bene: «Forti sintomi influenzali

La comunicazione arriva dal suo staff poco fa: «l'esito del tampone è positivo». Sono in migliaia i messaggi di solidarietà sui social per il primo cittadino di Casoria, Raffaele Bene, contagiato dal Covid-19. «Forza sindaco, la città le augura di guarire presto», si legge tra i post.

Attualmente il sindaco si trova in isolamento domiciliare, accusa forti sintomi, ma le sue condizioni sono stabili e al momento non preoccupanti. Ieri sera la comunicazione di altri due decessi per covid-19 con l’aggiornamento del bollettino di 656 contagiati, 170 guariti e sei deceduti. Sempre il suo staff, nel pomeriggio dello scorso 2 novembre, aveva anticipato forti sintomi influenzali di Bene e la decisione dell’isolamento in attesa del tampone.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, è emergenza nell'hinterland: pronti 80... L'EPIDEMIA Coronavirus, tutti contro i nuovi presìdi: dopo Nola il no di... L'EPIDEMIA Covid, la situazione degli ospedali in Campania e in Calabria:...

In questi giorni il sindaco ha lanciato un appello a governo e presidente del Consiglio: Senza aiuti economici è impensabile un nuovo lockdown totale». La chiusura di tutte le ville e i parchi comunali fino al 16 novembre, e continui richiami al senso di responsabilità, per sconfiggere la diffusione della pandemia.

Ultimo aggiornamento: 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA