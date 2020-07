Emergenza Covid, i Nas chiudono due case di riposo a Napoli e in Costiera amalfitana

Chiuse dai Nas due case di riposo per anziani a Napoli e Salerno nell'ambito dei controlli per il contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19. Il Nas di Napoli ha eseguito una ispezione presso una casa albergo per persone ultra65enni autonome e semiautonome, riscontrando gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali tali da chiedere la cessazione dell'attività all'autorità sanitaria, che emesso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e l'immediata chiusura della struttura. Al legale responsabile sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per complessivi 5mila euro. Anche il Nas di Salerno, impegnato nei controlli alle strutture per anziani, ha scoperto una struttura ricettiva, sulla costiera amalfitana, priva della prevista autorizzazione. Per tale motivo, l'Autorità Sanitaria competente ha disposto la cessazione dell'attività ricettiva e la conseguente ricollocazione in strutture idonee. © RIPRODUZIONE RISERVATA