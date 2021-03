Lockdown a Napoli, lo storico macellaio: «È la crisi più grave di sempre»

Nel cuore dei Vergini, storica strada di Napoli, i commercianti sono in rivolta. La zona rossa per il covid ha creato malumori in quelli che stavano cercando di portare avanti, con grandi difficoltà, le loro attività. Sul momento delicatissimo è intervenuto Enzo Calvino, titolare di una macelleria nata nel 1955.

«La mia è una famiglia che sta in questo negozio da generazioni. Io cerco di portare avanti come posso la mia attività, mantenendo i prezzi perché con questa crisi, soprattutto inerente alle famiglie, il vero problema è il lavoro che scarseggia. È triste vedere tanti colleghi chiudere i negozi e forse non aprirli più. Abbiamo dovuto lasciare a casa parecchi giovani perché purtroppo, soprattutto quando c'è la zona rossa, la situazione è ancor più difficile. Ci rivolgiamo al governo e al governatore De Luca a finché possiamo quanto prima ricevere un aiuto fondamentale per restare ancora aperti».

Ultimo aggiornamento: 16:46

