Un gruppo di infermieri degli Ospedali napoletani chiede la disponibilità di stanze in alberghi o B&B durante la fase dell' emergenza Covid-19. Siamo esposti ad un rischio non solo infettivo, ma anche psicologico - afferma Marco Capone, infermiere dell'ospedale «Pellegrini»«.- le stanze servono per isolarci, onde evitare di mettere a repentaglio la salute dei nostri cari e anche di poter avere supporto psicologico, con presenza fissa di uno psicologo, nei presidi ospedalieri».

«Crediamo che sia giusto e doveroso tutelare il personale sanitario che si ritrova, ancora una volta, a fronteggiare questa emergenza mettendo a rischio la propria incolumità, afferma il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

