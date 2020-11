Un presidio di protesta si è svolto stamattina a Napoli davanti all' ospedale San Giovanni Bosco, nella zona della Doganella, che diventerà a giorni Ospedale Covid. I manifestanti hanno chiesto il mantenimento dei servizi di pronto soccorso e degli altri servizi essenziali per l' area Nord di Napoli, a forte densità abitativa. I manifestanti sono stati controllati dalla Polizia e dai carabinieri del Reparto Campania, ma non ci sono stati incidenti. L' attivazione del Covid Hospital è prevista l' 11 novembre. 89 i posti letto destinati ai pazienti Covid. Già trasferiti altrove i ricoverati mentre sono in corso alcuni lavori di adeguamento.

APPROFONDIMENTI L'UNIVERSITÀ Napoli, si insedia il neo rettore della Federico II Matteo... IL LOCKDOWN Lockdown, De Luca all'incontro con il governo: servono misure...

LEGGI ANCHE Salerno, 9 ai domiciliari per truffa ai danni di istituto di credito

© RIPRODUZIONE RISERVATA