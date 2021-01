Napoli, il Covid corre ancora a scuola: 9 studenti e 7 docenti positivi

Sono 9 studenti e 7 dipendenti delle scuole il bilancio del bollettino dell'Asl Napoli 1 che effettua una ricognizione quotidiana sul covid negli istituti scolastici di Napoli, dove, come in tutta la Campania, sino ripartite in presenza anche le scuole medie e dal 1 febbraio ripartiranno le superiori di secondo grado. Uno studente della scuola secondaria di primo grado è positivo nel distretto 24 (Chiaia, San Ferdinando, Posillipo), ma nella stessa area c'è anche un nuovo positivo alla scuola primaria.

Dal distretto Pianura-Soccavo arriva notizia di un docente di scuola primaria, contatto di uno studente già segnalato nei giorni scorsi, con l'intera classe che è già in isolamento. Nel distretto 27 di Arenella-Vomero ci sono invece due studenti di scuola dell'infanzia positivi, entrambi con familiari positivi, ma ci sono anche due studenti di scuola primaria positivi, anch'essi con tre contatti familiari positivi. Positivo nei quartieri collinari anche un docente di scuola media.

Nel distretto di Chiaiano, Piscinola, Marianella) è positivo un docente di scuola superiore, che ha due contatti familiari positivi, ma anche un dipendente non docente. Nella zona Stella-San Carlo all'Arena c'è uno studente delle medie positivo, con tre contatti familiari con il virus. Nell'area Secondigliano, Miano, San Pietro a Patierno è positivo un bimbo della scuola dell'infanzia con tre contatti familiari positivi. Due docenti di scuola dell'infanzia sono invece ammalati nel distretto 32 (Ponticelli-Barra- San Giovanni a Teduccio), dove è affetto dal covid anche un dipendente non docente di una scuola dell'infanzia. Positivo anche un bimbo della scuola primaria, che ha 4 familiari conviventi con il virus. Tutti i contatti stretti dei positivi sono stati sottoposti a isolamento domiciliare e sono in corso le attività per eseguire il tampone molecolare.

