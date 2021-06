Covid, a Napoli partono le vaccinazioni per i senza fissa dimora della città

A Napoli partono le vaccinazioni anti Covid-19 per i senza fissa dimora. Da domani medici e personale della Asl Napoli 1 Centro sarà in campo al fianco delle associazioni di volontariato attive sul territorio (Caritas Napoli, Cittadinanza Attiva Campania Napoli ovest, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana Napoli, Emergency Napoli) e inizieranno a vaccinare i senza fissa dimora sulla base degli elenchi forniti dalle associazioni di volontariato.

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Napoli, falsa partenza per i vaccini in farmacia L'EPIDEMIA Vaccini in Campania, immunità di gregge il 18 luglio: il 75%...

Alle persone che, volontariamente, si sottoporranno alla vaccinazione, sarà anche donato un kit di prodotti di prima necessità, igienizzanti e mascherine. «È importante per tutti noi riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di quanti non hanno una casa e vivono in condizioni di indigenza», dice il direttore generale della Asl Napoli 1 Centro, Ciro Verdoliva. «Sappiamo bene che sarà un lavoro complesso, una sfida importante - aggiunge - ma il nostro obiettivo è quello di non lasciare nessuno indietro».

Le vaccinazioni si terranno nelle varie strutture di accoglienza presenti a Napoli e proseguiranno, qualora fosse necessario, anche per strada con il supporto del centro vaccinale itinerante.