Covid a Napoli, la denuncia delle guardie giurate: «Noi esclusi dal piano vaccinale»

Nessuna previsione nel piano vaccinale per gli uomini della vigilanza privata. Questa la denuncia di Assicurezza Confesercenti e dell’associazione Tutela forze armate che lamentano l’esclusione delle guardie giurate dalle categorie a rischio.

«La vigilanza privata, da sempre attività essenziale e primaria, oggi si ritrova esclusa dal piano vaccinale - afferma Valerio Iovinella, presidente interprovinciale Assicurezza Confesercenti e manager della società di vigilanza Union Security - Sono uomini che rischiano ogni giorno, svolgendo spesso mansioni equiparabili a quelle delle forze dell’ordine. E allora perché questa disparità di trattamento?».

APPROFONDIMENTI I CONTROLLI Sequestrato deposito abusivo di pellet:una «bomba» nel... LA SITUAZIONE Covid, la Campania non migliora:verso ​un'altra settimana in... IL DEGRADO Napoli: fogna ostruita e dissesti nel sottosuolo, le tombe al... IL CASO Covid in Campania, un medico di base su quattro si rifiuta di...

Iovinella spiega come ad oggi solo gli uomini della sicurezza privata impiegati presso le strutture ospedaliere abbiano ricevuto il vaccino, a fronte di un numero di vigilantes in Italia pari a circa 82 mila unità. «Le guardie giurate ogni giorno entrano a contatto con centinaia di persone. Basti pensare al lavoro che svolgono nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nei supermercati, nelle banche. Escluderli dal piano vaccinale è davvero mortificante per l’intera categoria».

Ultimo aggiornamento: 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA