Covid, nuova vittima a Qualiano: Luigi aveva solo 43 anni, il cordoglio del sindaco

Nuova vittima da Covid nel comune di Qualiano. Lo ha comunicato poco fa il sindaco Raffaele De Leonardis. «Un giovane della nostra terra - spiega il primo cittadino - che a soli 43 anni è stato sconfitto da questo maledetto virus. Nessuna parola può essere di consolazione per la famiglia e per tutti coloro che hanno conosciuto ed apprezzato Luigi. Giungano a loro, in silenzio e in doveroso rispetto, le condoglianze di tutta l'amministrazione comunale di Qualiano». Sono dodici le vittime del virus dall'inizio della pandemia sul territorio comunale. Ad oggi sono poco più di 500 gli attualmente positivi.

