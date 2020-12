Covid: «Paziente down legata al Cardarelli», indaga la procura di Napoli

La Procura di Napoli sta indagando sulla vicenda di Eliana, la donna di 42 anni affetta dalla sindrome di Down e non autosufficiente che, secondo la madre sarebbe stata legata al letto durante la sua permanenza nell'ospedale Cardarelli di Napoli. Eliana, all'epoca dei fatti positiva al Sars-Cov-2, era stata accompagnata in ospedale causa di gravi problemi di deglutizione.

A presentare denuncia è stata proprio l'azienda ospedaliera che, nei giorni scorsi, in una comunicazione fatta pervenire alla famiglia al termine di una indagine interna, ha ritenuto possibili «gravi comportamenti suscettibili di rilevanza penale a carico del personale» che «impongono un coinvolgimento degli organi giudiziari preposti». Ad affiancare la denuncia dell'ospedale presto ci sarà anche quella annunciata dalla famiglia.

