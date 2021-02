Un nuovo caso di positività al Covid 19 è stato riscontrato in uno studente di quinta dell'istituto superiore Vilfredo Pareto con sede in località Arco Felice a Pozzuoli. Immediata la chiusura della struttura scolastica e il ripristino delle lezioni in Dad.

APPROFONDIMENTI LA MANIFESTAZIONE Covid a Napoli, il sit-in dei conducenti degli scuolabus: «De... LA SCUOLA Scuole chiuse in Campania, troppo presto per decidere: martedì...

La dirigente scolastica, allertata l'Asl Napoli 2 Nord per attuare i protocolli di tutela e sanificazione degli ambienti, ha fissato la riapertura per mercoledì 10 febbraio. Il 'Pareto', con indirizzi per ragionieri, geometri, liceo sportivo e corsi serali, è tra gli istituti con maggior numero di iscritti dell'intera area flegrea, aveva riaperto alla didattica in presenza secondo le disposizioni regionali lunedì scorso.

Ammessi alla didattica in presenza, per la prima settimana, solo le quarte e le quinte classi di tuti gli indirizzi. Programmata una turnazione periodica con le altre classi nel rispetto della normativa anticovid. Nella comunità scolastica flegrea è persistente il timore tra genitori e docenti di casi di positività tra studenti che vengono sottaciuti con il rischio di una diffusione ulteriore del contagio. Pertanto si chiedono maggiori controlli e l'effettuazione di tamponi molecolari periodici. Nei giorni scorsi casi di positività si erano registrati in otto scuole di infanzia e primaria tra Pozzuoli, Quarto e Monte di Procida.

© RIPRODUZIONE RISERVATA