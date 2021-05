Covid, il sindaco di Crispano sospende tutte le lezioni alla «Quasimodo»

Emergenza Covid-19. A Crispano lezioni in presenza off limits per tutti gli alunni dell'istituto comprensivo "Quasimodo" fino al 14 maggio, salvo ulteriori proroghe.

E’ il provvedimento adottato dal sindaco Michele Emiliano per contenere i contagi sul territorio, dopo aver constatato che negli ultimi giorni l'incidenza dei casi positivi ha riguardato soprattutto i ragazzi in età scolare nella fascia 0-13 anni e considerato che il tasso di positività sul territorio è balzato al 18,55%, rispetto ad una media regionale del 9.06%.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid, i contagi tra i bambini fanno ripartire l'Rt: le... FANO Fano, studente rifiuta la mascherina e si incatena al banco:...

Ieri si sono registrati altri 6 contagi su 63 tamponi analizzati. “E’ stata una decisione amara - spiega la fascia tricolore - ma necessaria per tutelare la salute di allievi, famiglie e personale scolastico”.

L’odinanza sindacale è stata emessa dopo aver sentito anche il parere del direttore sanitario del distretto 45 dell'Asl Napoli 2 Nord e i responsabili del servizio di epidemiologia.

«Comunque - precisa Emiliano - resta sempre garantita, su disposizioni rimesse all'autonomia scolastica, la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e/o con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali e garantendo il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrate. Inoltre, la dirigente scolastica dell’istituto “Quasimodo” procederà nelle operazioni di sanificazioni delle aule e dei locali, così come prescritto dalla vigente normativa sanitaria».