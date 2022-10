Crack e cocaina, perquisizione e arresto a Castello di Cisterna

Castello di Cisterna, qi i carabinieri hanno arrestato un 20enne per detenzione di droga a fini di spaccio: è stato sorpreso con 43 dosi di crack e 7 di cocaina. Durante il controllo e la perquisizione, il giovane ha provato in più occasioni a divincolarsi e ha anche colpito i militari. Ora è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.