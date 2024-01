Napoli: crollo in un edificio del centro, un ferito

Un crollo si è verificato in serata in un palazzo del centro di Napoli, nei pressi del Museo Archeologico Nazionale: una persona è stata portata in ospedale per delle ustioni e alcune persone sono state sgomberate. Lo si apprende dal Comune di Napoli. Sul posto sono intervenute squadre della Polizia locale e dei vigili del fuoco.

Non si conoscono ancora la causa del crollo, anche se alcuni parlano di uno scoppio provocato forse da un problema elettrico.

Il luogo è stato controllato dai vigili del fuoco per verificarne la sicurezza statica: insieme al ferito, altre sei persone - tutte cingalesi - sono state sgomberate dal locale interessato dal crollo e da appartamenti attigui, sia in Vico del Pero che in Vico Cimitile. La persona ferita è stata trasportata all'ospedale Cardarelli, dove ha avuto 30 giorni di prognosi per delle ustioni.