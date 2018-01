Crollo Torre Annunziata, divieto di dimora per l'architetto. «Lavori abusivi, false attestazioni»

Lunedì 22 Gennaio 2018, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 22-01-2018 16:53

Divieto di dimora in Campania per l'architetto Massimiliano Bonzani: il provvedimento, richiesto dalla Procura di Torre Annunziata ed eseguito dai carabinieri questa Procura, è stato emesso nell'ambito delle indagini sul crollo del palazzo alla rampa Nunziante, che il 7 luglio dello scorso anno provocò la morte di otto persone. Dalle indagini della magistratura sono emerse delle falsità in atto pubblico e nelle istanze urbanistiche, commesse dall'indagato. Falsità, si legge in una nota della Procura torrese, «volte a fornire agli enti pubblici una rappresentazione dei luoghi non corrispondente allo stato reale e a nascondere l'illegittimità delle trasformazioni edilizie effettuate, in atto e da farsi, sull'immobile crollato».«Nella condotta tenuta da Bonzani - scrivono ancora i magistrati - si è ravvisata una patente e sistematica illegalità, non avendo egli esitato a riportare false attestazioni in ordine alla legittimità urbanistica del fabbricato e alla rappresentazione della situazione di fatto dello stabile in una serie di atti, indirizzati ad uffici pubblici (Comune di Torre Annunziata e Agenzia delle Entrate), consentendo così ai proprietari dello stabile la realizzazione di interventi edilizi del tutto abusivi e ottenendo un aggiornamento catastale non corrispondente alla reale situazione dell'edificio, bensì agli interventi oggetto del progetto da realizzare. Più specificamente, con tale condotta i proprietari del fabbricato, sulla base di atti in cui veniva attestata la legittimità urbanistica dell'immobile (Scia e Cila) e alla luce della nuova "falsa" situazione catastale, hanno avuto la possi bilità di acquistare appartamenti abusivamente realizzati».