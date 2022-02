Ctp insolvente, la gestione va ai commissari giudiziali

La settima sezione civile del Tribunale di Napoli nella sentenza emessa ieri ha dichiarato ufficialmente lo stato di insolvenza della Ctp e ha nominato la dottoressa Loredana Ferrara quale giudice delegato e il professor Niccolò Abriani come commissario giudiziale. L'azienda di trasporti è in amministrazione straordinaria, richiesta presentata dalla stessa il 12 gennaio scorso, e dovrà depositare entro due giorni in cancelleria le scritture...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati