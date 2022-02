Ctp, la Regione Campania in campo: «Ripristineremo i servizi»

«La Regione Campania si farà trovare pronta per ripristinare i servizi da tempo non eseguiti da Ctp e per dare una prospettiva ai suoi dipendenti». Così il presidente della commissione regionale trasporti, Luca Cascone che, stamattina, ha tenuto un'audizione sulla crisi della Compagnia trasporti pubblici.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Ctp Napoli, si accelera: uno spiraglio per gli stipendi arretrati LA PROTESTA Protesta lavoratori Ctp: il presidio si sposta a Palazzo Santa Lucia LA VERTENZA Napoli, dipendenti Ctp bloccano la strada in piazza Matteotti

Tra i presenti il vice residente della IV Commissione, Felice Di Maiolo, i consiglieri Maria Luigia Iodice ( Campania Libera), i rappresentanti sindacali di Usb, (ilt Cgi e Uil Trasporti).

«Sono stati avviati alcuni tavoli informali con le organizzazioni sindacali - ha detto Cascone - in attesa che possa esserci anche un nuovo interlocutore per l'azienda. Intanto lavoriamo a delibere ed accordi per dare seguito al nostro progetto per il Ctp e per il trasporto pubblico locale nell'area metropolitana di Napoli».

Il consigliere del M5S, Luigi Cirillo, ha proposto un tavolo istituzionale permanente tra Regione Campania, Città Metropolitana, rappresentanze sindacali e associazioni dei pendolari. «Nell'immediato - ha aggiunto - proponiamo che la Ctp fornisca alla Regione Campania i mezzi in dotazione, per far ripartire, al più presto, il servizio».