Cycas e gerani, in Costiera tornano i ladri di piante da giardino

Sabato 8 Settembre 2018, 12:01

PIANO DI SORRENTO - Aiuole pubbliche, giardini, vasi all'esterno delle attività commerciali: tutti nel mirino dei ladri di piante che da qualche mese imperversano a Piano e dintorni. L'ultimo caso due giorni fa lungo corso Italia, dove una mano anonima ha portato via lantane, gerani e piante grasse che il titolare di una vicina azienda agricola, Bruno Maresca, aveva messo a dimora in tre aiuole pubbliche allo scopo di abbellire quel tratto di strada. La circostanza ha scatenato la rabbia dell'imprenditore che ha deciso di lasciare un biglietto agli autori del raid: «Requiem al miserabile mariuolo che ha rubato in modo maldestro la pianta fiorita da questo vaso, forse per adornare la sua fossa».