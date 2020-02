© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella giornata di ieri agenti della polizia locale di Napoli sono riusciti a “intrappolare” una sequenza di immagini nelle quali si vedeva chiaramente l'equipaggio di un grande autocarro furgonato fermarsi in, una traversa di via Argine posta a pochi metri dall'istituto scolastico Marie Curie, aprire il cassone idraulico e depositare al suolo ingenti quantitativi di materiale.Le telecamere vengono posizionate dagli uomini della polizia locale per contrastare l'abbandono e l'incendio dei rifiuti speciali e per tale motivo era stato scelto questo punto sensibile che, data l'enorme quantità di sversamenti eseguiti, risulta a volte difficile finanche da percorre in auto. In questa strada, in diverse occasioni, il personale dell'unità operativa per la tutela ambientale è intervenuto congiuntamente alle pattuglie dell'Esercito Italiano impiegate per il “patto terra dei fuochi” messe a disposizione per il monitoraggio dal viceprefetto Iorio.Questa volta a scaricare al suolo, senza alcuno scrupolo, una grande quantità di rifiuti speciali, composti da scarti edili ed ingombranti, sono stati due uomini provenienti da Marcianise . Rilevato il numero di targa dalle immagini riprese subito veniva allertata sia la pattuglia presente in strada della polizia locale di Napoli che la centrale operativa della polizia locale di Marcianise dove, si desumeva, il camion di proprietà di una ditta di trasporti locale, si stesse portando.Gli agenti dei due comandi della polizie locali intercettavano il camion appena rientrato nel comune in provincia di Caserta e, intimatogli l'alt, verificavano che l'equipaggio era formato dai due soggetti ritratti nel video, uno residente ad, l'altro residente aded entrambi dipendenti della ditta di trasporti proprietaria del veicolo.I due venivano condotti negli uffici di via Fontana e qui denunciati per aver trasportato ed abbandonato sulla pubblica via un ingente quantitativo di rifiuti speciali. Il camion veniva sequestrato e affidato a un custode giudiziario.