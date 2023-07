«Diffamò l'oncologo Giordano» Condannato agronomo Gallipoli

Il giudice monocratico Fabrizio Suriano della Nona sezione penale del Tribunale di Roma ha condannato l’agronomo Silvestro Gallipoli per il reato di diffamazione aggravata in relazione alle dichiarazioni pubblicate da quest’ultimo sul social network Facebook nei confronti dell’oncologo napoletano Antonio Giordano, difeso dall’avvocato penalista Giovanni Siniscalchi. I post di Gallipoli, ritenuti offensivi dal giudice, riguardano vicende relative all’inquinamento ambientale e in particolare alla Terra dei fuochi, su cui il professor Giordano ha effettuato indagini e pubblicazioni. Gallipoli, a seguito della condanna penale, dovrà risarcire il danno in favore del professor Giordano e provvedere al pagamento dei compensi professionali relativi alle spese di costituzione e difesa legale. «Tali attività di controllo giudiziario saranno estese a tutti coloro che utilizzeranno la medesima condotta posta in essere dal signor Gallipoli» ha commentato Giordano.