Dipendente comunale e giornalista aggrediti ad Arzano: scatta l'arresto

Violenza e minaccia sono le accuse rivolte a un uomo che ha aggredito un dipendente comunale di Arzano, responsabile solo di avergli chiesto di rispettare la fila. La stessa persona minacciò il giornalista Domenico Rubio durante le manifestazioni in piazza Cimmino, nell’ottobre del 2020. In totale, sono oltre 4500 le persone controllate, 3000 i veicoli ispezionati. 47 i servizi straordinari “Alto impatto” durante i quali sono state eseguite centinaia di perquisizioni, sottoposte a sequestro armi, droga e munizionamento di vario calibro. Tra queste anche due pistole a salve, ritrovate in alcune aree condominiali dei palazzoni del rione 167 e oltre duecento le munizioni di vario calibro che non hanno raggiunto i loro obbiettivi perché sottratte alla criminalità. Azioni anche contro bullismo e occupazione abusiva delle case.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Mimose sequestrate a Napoli, ​53 venditori abusivi nel mirino PESCARA Litigio tra fidanzati, lui spacca una bottiglia in testa a lei: la... L'INCENDIO Incendio in appartamento a Casalnuovo: famiglie evacuate