Incendio in appartamento a Casalnuovo: famiglie evacuate

Un incendio è divampato ieri sera intorno alle 23 in un appartamento a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Le fiamme hanno avvolto un'abitazione del piano rialzato di una palazzina di cinque piani in via Monsignor A. Peluso. L'ipotesi è che a innescare l'incendio sia stato un corto circuito elettrico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, e i carabinieri della stazione di Marigliano. Le famiglie dell'abitazione incendiata e quelle dei piani soprastanti sono state evacuate.