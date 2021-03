Dipendenti positivi, chiusi gli sportelli al pubblico del Comune di Giugliano

Contagi Covid, mini focolaio al Comune: da lunedì chiusi gli uffici al pubblico. È la decisione dell'amministratore comunale che ha emesso un’ordinanza per predisporre la chiusura degli uffici al pubblico, eccezione fatta per i “servizi essenziali come Protocollo, Anagrafe, Stato civile e Comando di Polizia locale. Una misura in vigore da lunedì e che sarà valida fino a nuova ordinanza sindacale. Un provvedimento indispensabile per tutelare la salute dei dipendenti e anche dei cittadini, garantendo comunque l’operatività degli uffici. Giovedì era stato chiuso al pubblico la. Sede dell'ufficio Tributi dopo due casi di dipendenti risultati positivi. Al momento sarebbero sette i dipendenti positivi e altri due con sintomi e in attesa del responso del tampone molecolare.

APPROFONDIMENTI L'EMERGENZA Giugliano, dipendente positivo al Covidchiuso l'ufficio... LA SCUOLA Covid in Campania, ecco perché chiudono le scuole: uno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA