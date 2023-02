Napoli, discarica abusiva a ridosso della Tangenziale: denunciati in otto

20mila metri quadrati di rifiuti, 2 ettari a pochi metri dalla tangenziale di Napoli tra amianto, olii esausti, pneumatici e scarti di edilizia. A finire nei guai 8 persone, due nuclei familiari proprietari di un’area in Via Artiaco, nel comune di Pozzuoli. Grazie al costante monitoraggio del territorio, i carabinieri della stazione puteolana, insieme a quelli della locale stazione forestale, hanno rilevato un terreno abbandonato. Su fondamenta pericolanti scheletri di strutture decadenti in cemento. All’interno e all’esterno, poggiati sul terreno senza alcuna protezione dalla percolazione, lastre di amianto tossiche, elettrodomestici abbandonati, oli combustibili e vernici. L’area è stata sequestrata e sarà bonificata. Gli 8 proprietari dovranno rispondere di gestione e stoccaggio illeciti di rifiuti e getto pericoloso di cose.