Arrestato un 47enne accusato di detenzione di droga a fini di spaccio: era in via Diaz di Portici, angolo con via Amedola, sorpreso a cedere una dose di cocaina in cambio di 20 euro. Così pusher e cliente sono stati bloccati e identificati. Il primo è finito in manette e poi ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il cliente è scattata la segnalazione alla prefettura.