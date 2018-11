Sabato 10 Novembre 2018, 13:56

Antonio De Rosa, 24 anni, è stato arrestato dai carabinieri della tenenza di Casalnuovo e della stazione di Pomigliano d'Arco per detenzione di cocaina a fini di spaccio.Il giovane è stato trovato in possesso di 16 grammi di cocaina in parte già divisi in dosi e di denaro contante per 600 euro ritenuto provento di attività illecita. Trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione.