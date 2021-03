Napoli, arrestato per spaccio a 19 anni: ​scatta anche la multa anti Covid

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bartolo Longo (rione Lotto Zero) hanno notato due giovani a bordo di uno scooter i quali, alla loro vista, hanno invertito il senso di marcia e si sono dati alla fuga per poi impattare contro l’auto di servizio.

APPROFONDIMENTI LA DROGA Napoli, tra l'erba di un'aiuola un barattolo pieno di... LA DROGA Spaccio di droga col coprifuoco, denunciato pusher 19enne a... LA DROGA Spaccio di droga a Scampia, arrestato pusher: nell'armadio...

I poliziotti, con non poche difficoltà, hanno fermato il veicolo e, mentre il passeggero è riuscito a dileguarsi, hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di 20 cilindri con 19 grammi circa di eroina, di 15 involucri con 6 grammi circa di anfetamina, di 7 cilindri e 13 involucri di cocaina per un peso complessivo di circa 10 grammi e 210 euro.

Carmine Montefusco, 19enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché denunciato per danneggiamento aggravato di beni della Pubblica Amministrazione; inoltre, è stato sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.





Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA