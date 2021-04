Napoli: consegnava dosi ai clienti in auto, spacciatore arrestato dalla polizia

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Alessandro Poerio hanno notato un uomo che, dopo aver consegnato qualcosa ad un’altra persona a bordo di un’auto in cambio di denaro, alla loro vista ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 5 involucri con 5 grammi circa di hashish, di 8 bustine contenenti 7 grammi circa di marijuana e di 115 euro, mentre l’acquirente si è dato alla fuga. O.B., 22enne guineano, è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.

