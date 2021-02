Napoli, in fuga con le dosi di marijuana: spacciatore arrestato a Scampia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Pietro Germini (Scampia) un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 11 bustine con 18 grammi di marijuana e 650 euro. Antonio Raia, 49enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stato denunciato per aver violato la misura dell’avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione, cui è sottoposto, perché trovato in possesso di un cellulare.

