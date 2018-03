Hashish in auto e pistole a casa: arrestato pregiudicato sulla Nola-Villa Literno

Giovedì 15 Marzo 2018, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 12:41

Un pregiudicato di Marcianise è stato arrestato dalla Polizia Stradale di Napoli, Distaccamento di Nola, per possesso di due panetti di hashish puro e due pistole, di cui una con matricola abrasa.La pattuglia della Stradale Verona 207 ha intimato l'alt ad una Ford Fiest con a bordo due persone sulla Nola-Villa Literno che ha cercato però di far perdere le tracce. Dopo un breve inseguimento è stata bloccata. In auto sono stati trovati due panetti di hashish puro mentre ad una successiva perquisizione a casa del plruripregiudticato di Marcianise sono state trovate due pistole, di cui una con matricola abrasa e l'altra modificata.Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha disposto la misura cautelare in carcere. Denunciato l'altro uomo alla guida della macchina.