I carabinieri della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno arrestato per spaccio di droga Sabato Esposito, 27enne di Pomigliano d’Arco.

È stato sorpreso in via Sulmona mentre cedeva una dose di crack ad un cliente del posto poi segnalato alla Prefettura. Nelle tasche del pusher altre 7 dosi della stessa sostanza e 70 euro verosimilmente provento illecito. Esposito è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.