Narcotrafficanti e spacciatori di droga non si fermano neanche con l'emergenza coronavirus. Così, partono i controlli straordinari su tutto il territorio tra il Vesuviano e l'area dei monti Lattari, meglio conosciuta come la «Giamaica» del Napoletano. Diversi sono stati i sequestri di stupefacenti, gli arresti e le denunce, in tutta la zona.

Partendo dall'area dei Lattari, da ieri mattina è scattata, come prassi dal 2016, l'operazione «tabula rasa» dei carabinieri dei forestali contro le piantagioni di canapa indiana che vengono disseminate nei valloni delle colline a ridosso di Gragnano, Pimonte, Lettere e Casola di Napoli. Per tutta la mattinata, un elicottero della forestale ha sorvolato l'area, in un primo sopralluogo che ha visto impegnati a terra i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia e della stazione di Gragnano, insieme ai colleghi della stazione forestale stabiese.

LEGGI ANCHE Coronavirus a Napoli, spuntano striscioni a sostegno del ricercatore Ascierto a Marano

Tra pochi giorni, complice il buon tempo, potrebbe iniziare la semina della cannabis indica ogm in alcuni dei consueti valloni, in particolare tra monte Megano, le frazioni Caprile e Aurano a Gragnano, ma anche sulle alture di Lettere, nella zona Selva di Casola e a Pimonte. Nelle prossime settimane saranno intensificati i controlli su tutto l'arco dei Lattari, per bloccare i narcos della marijuana e i loro complici spesso boscaioli, allevatori di ovini ed esperti della montagna che si prestano al malaffare per poche centinaia di euro, facendo da custodi e controllori delle piantagioni della camorra.

I divieti di circolare senza autocertificazione non hanno fermato neanche i fattorini della droga. Durante i controlli di routine, i carabinieri hanno fermato e denunciato a piede libero due pusher a domicilio a Gragnano e Pimonte: entrambi consegnavano dosi di marijuana ai loro clienti in quarantena. Controlli antidroga anche nelle strade di Torre Annunziata, con i finanzieri del Gruppo oplontino della guardia di finanza impegnati nelle verifiche di alcune attività commerciali e delle autocertificazioni dei passanti nei rioni dello spaccio. Tra i sospetti, i finanzieri hanno fermato Angelo Vastola, un 22enne di Torre Annunziata. Senza autocertificazione, in auto aveva 72 grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per la vendita, un bilancino di precisione e denaro contante. Vastola è stato arrestato in flagranza di reato e accompagnato agli arresti domiciliari.

POGGIOMARINO

A Poggiomarino, invece, sempre i finanzieri hanno arrestato Giuseppe Tufano, un altro pusher 22enne trovato in possesso di 62 grammi fra hashish e marijuana. Fermato, anziché fornire l'autocertificazione Tufano si è dato alla fuga, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento ed arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ai domiciliari, per lui è arrivata anche una denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

LE PIAZZE DI SPACCIO

I divieti non hanno fermato neanche i «clienti» degli spacciatori, che provano a raggiungere Torre Annunziata per fare la spesa di droga. Due uomini, entrambi residenti a Pagani (Salerno) sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti. Sempre da Pagani era arrivato Alfonso Misciascio, 24enne che tra l'altro era agli arresti domiciliari. A sorprenderlo in strada a Torre Annunziata sono stati i carabinieri, che hanno assistito alla rapina ai danni di una pescheria di via Plinio. Armato di coltello, Misciascio aveva portato via l'incasso al commerciante, ma è stato bloccato ed arrestato per rapina ed evasione dai domiciliari. Sequestrato il coltello con lama da 8 centimetri, ora il 24enne è in carcere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA