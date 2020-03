Coronavirus a Napoli, spuntano striscioni a sostegno del ricercatore Ascierto a Marano

A Marano, fin dalla serata di ieri, sono spuntati numerosi striscioni di incoraggiamento e ringraziamento per il professor Paolo Ascierto, medico e ricercatore del Pascale, oggetto di attacchi negli ultimi giorni.

Ascierto, che abita da diversi anni in città (ha anche uno studio professionale), è l'oncologo che sta sperimentando il farmaco (Tocilizumab) utilizzato per la cura dell'artite reumatoide che sta dando buoni risultati nelle complicanze polmonari causate dal Coronavirus. "Ascierto, sei grande!", "Ascierto, dacci speranza", questo è ciò che è scritto sugli striscioni che campeggiano al corso Italia e in altre strade di Marano.



Ultimo aggiornamento: 08:33

