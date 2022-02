Spaccio di droga vicino alle scuole nelle Case della 219: maxi-blitz nel Nolano

Sono numerosi gli indagati, a vario titolo, per il reato di concorso in spaccio di sostanze stupefacenti con l’aggravante di aver agito in prossimità di istituti scolastici. L'operazione a Castello di Cisterna. Le indagini, coordinate dalla Procura di Nola, hanno rivelato l’esistenza di una fiorente attività di spaccio nei caseggiati popolari del cosiddette “Case della 219”. In azione i reparti della Polizia di Stato, tra cui il reparto Volo e le unità cinofile anti-droga.

