Droga sul terrazzo di casa e nei barattoli: un arresto nel Napoletano

Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'abitazione di un uomo in via Principe di Piemonte a Pomigliano d’Arco, nel giardino, i poliziotti hanno rinvenuto una pianta di marijuana dell’altezza di circa 3 metri e, sulla rampa di scale che portava al terrazzo, gli agenti hanno trovato 3 barattoli contenenti circa 38 grammi della stessa sostanza. Il 36enne, con precedenti di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.