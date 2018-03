La babygang del Vomero tra aggressioni e roghi dolosi: «Siamo noi i padroni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Marzo 2018, 09:22 - Ultimo aggiornamento: 26-03-2018 09:56

Ha il dito medio in bella mostra, segnale di provocazione e di sfida, per chiunque acceda sul suo profilo facebook. In un altro scatto, c’è poi il bacio camorristico: labbra e labbra - un bacio a stampo - come fanno i boss delle fiction, come fanno quelli che si salutano dietro le gabbie di un’aula di giustizia. E non è finita: sempre a sfogliare il suo profilo, giganteggia la scritta a lettere cubitali «VOMERO» sullo sfondo di una panoramica dell’area collinare. Eccolo il profilo di uno dei quattro minorenni arrestati due giorni fa per il tentato omicidio di un 15enne, avvenuto lo scorso 9 dicembre in via Scarlatti.È uno dei leader dell’ultima babygang finita al centro delle cronache cittadine, su cui sono al lavoro i pm della Procura minorile (anche se in questa vicenda ci sono anche due maggiorenni coinvolti, uno dei quali denunciato, l’altro raggiunto da un fermo di pm). Un gruppo pericoloso - secondo il gip che ha firmato le misure cautelari -, che deve rispondere di almeno tre episodi di chiaro stampo criminale.Oltre al ferimento del 15enne di Scampia, agli atti spiccano anche altri due episodi: il ferimento di un altro minore, sempre con la stessa logica («via dal Vomero, tornate a Piscinola e Scampia, il quartiere è nostro»); e un incendio doloso, all’interno di un parco del quartiere collinare.