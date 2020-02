Costa, governatore della Campania in pectore: «Mai più Terra dei Fuochi»

«Mai più Terra dei Fuochi. Qualsiasi presidente della Regione Campania verrà deve tenere in considerazione questa idea» ha detto Sergio Costa, ministro dell'Ambiente e candidato in pectore alla presidenza della Regione Campania per il Movimento Cinque Stelle, a margine di un vertice sul tema nella Prefettura di Napoli. «Oggi la questione ambientale, invece di essere considerata un problema deve diventare una opportunità di green economy e di comportamenti corretti» ha affermato. A chi gli chiedeva del tentativo di accordo del centrosinistra con il Movimento Cinque Stelle per le prossime elezioni regionali in Campania ha risposto: «Sono operativo, sono concentrato sulla diminuzione dei roghi tossici. Indipendentemente dai colori e dalle appartenenze, io poi sono per il dialogo a 360 gradi, il mio stile è molto inclusivo. Ma questi dialoghi non possono riguardare me, non mi appartengono».

