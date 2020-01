LEGGI ANCHE

«Sorprende non poco leggere le dichiarazioni di questi giorni della Regione Campania circa il commissariamento per la bonifica dell'area vasta di Giugliano. Sorprende che proprio la Regione, a cui spetta la competenza, urli alla 'dimenticanza di governo'» dice il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa.«Fin dall'ordinanza di protezione civile numero 425 del 2016, la Regione Campania - evidenzi Costa - è indicata come l'amministrazione competente subentrante al commissario che aveva, sempre con ordinanza, una prima scadenza al 30 luglio 2019, poi prorogata al 16 dicembre scorso. Il Commissariamento aveva, come è giusto che sia, una fine. Cosa ha fatto la Regione per prepararsi al passaggio di consegne annunciato almeno da quattro anni? Perché nessuno della Regione ha risposto a commissario quando, prima che scadesse il mandato, ha chiesto indicazioni sul prosieguo delle attività? Lui stesso dice, con nota numero 1 del 16 dicembre 2019 di 'non aver avuto alcun riscontrò. Secondo la legge, che la Regione ben conosce o dovrebbe conoscere, dal 16 dicembre spetta all'amministrazione regionale farsi carico del sito. Il resto sono solo polemiche sterili che sembrano nate per generare caos». «Non solo - aggiunge Costa - ma viene da chiedersi: come mai dopo l'aggressione da parte della struttura commissariale ai beni dei Vassallo, e dopo i primi atti vandalici, i primi atti vandalici subiti dalla struttura nei mesi scorsi la Regione non ha immediatamente provveduto ad esempio a rafforzare i controlli e la guardiania? Come mai non è stato chiesto un aiuto quando la malavita si è accanita contro un presidio di bonifica e di legalità? Non vogliamo entrare nel merito delle polemiche, che rispondono a logiche che non ci appartengono. Restiamo ancorati ai fatti: e questi ci dicono con evidenza che la Regione Campania, chiaramente, non ha ritenuto di prepararsi al passaggio di consegne. Condividiamo la preoccupazione espressa dai cittadini in queste ore, e ribadiamo che è il momento che ognuno faccia la propria parte e che la Regione non si tiri indietro».