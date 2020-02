LEGGI ANCHE

Almeno quattro cassonetti sono stati dati alle fiamme questa sera a Napoli, nei pressi di piazza Garibaldi, in via Alessandro Poerio. Fiamme alte e spavento come nei giorni dell'emergenza rifiuti di dieci anni orsono. Ingente la quantità di rifiuti al rogo.