Venerdì 26 Ottobre 2018, 20:44

GIUGLIANO - Rapinatore armato entra nell’ufficio postale, ma non porta via nulla: giallo nella filiale. È quanto successo ieri sera intorno alle 19 nell’ufficio postale di via Magellano a Giugliano. Un malvivente, armato di pistola, è entrato nell’ufficio ed ha intimato ai dipendenti ed ai clienti di non muoversi. Fin qui nulla di strano o quasi, tuttavia l’uomo armato si è comportato in modo strano: andava su e giù lungo la linea che delimita il turno di attesa ed ha chiesto l’apertura delle porte. No ha provato ad andare dietro le casse e non ha chiesto soldi. Poi, dopo pochi minuti, è andato via facendo perdere le proprie tracce. I dipendenti hanno allertato le forze dell’ordine che sono giunte sul posto. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire all’autore dello strano gesto.