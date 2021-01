Epifania a Napoli, piazza Mercato vuota nella notte della befana: «Una visione desolante»

«Quest'anno non è venuta proprio la Befana. La piazza è vuota e tutta la gente che solitamente era in strada adesso è chiusa in casa». Le parole dei commercianti in questa insolita notte della befana, sono chiare e non lasciano spazio a dubbi. C'è tristezza in strada, ma soprattutto nella piazza simbolo di questa festività a Napoli. La piazza del Carmine e la restante porzione della zona mercato, sono completamente vuote ed avvolte dal buio.

Ad illiuminarle ci sono solo le insegne dei negozi ed i led delle sirene delle auto della polizia locale che stasera, anche dopo la mezzanotte, resterà a sorvegliare la zona. «C'è tanto sconforto – continuano i commercianti – perché non abbiamo lavorato in nessuno di questi giorni di festa. Ma la cosa più grave è che sono mesi e mesi che siamo del tutto fermi. Neanche con queste ricorrenze siamo riusciti a vedere uno spiraglio di luce e la tristezza di vedere la piazza vuota fa male. E' una sensazione che nessuno di noi ha mai provato e che fa sembrare tutto surreale».

Solo in pochi, prima delle 22, sono in piazza a scegliere gli ultimi regali ma poi tutto tace. La piazza si ferma e le bancarelle che da sempre l'hanno animata, sembrano solo un ricordo. «Basta guardare i filmati vecchi – continuano gli esercenti – per vedere come tutto questo è assurdo. Il virus ci ha completamente bloccato e non riusciamo a vedere la fine dell'incubo. A questo punto possiamo solo sperare che passi presto tutto e che questa befana sia un brutto ricordo. Bisognerà sperare di rifarci il prossimo anno quando il covid sarà sconfitto definitivamente».

