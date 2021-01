La Befana decolla dalla portaerei Cavour, l'omaggio social della Marina Militare

La Befana sta arrivando. La celebre vecchina è stata immortalata a cavalcioni della sua scopa, a bordo di Nave Cavour, mentre è impegnata in un appontaggio e successivo decollo. La Marina Militare ha voluto festeggiare con questa simpatica immagine il giorno dell’Epifania che, come si sa, tutte le feste porta via. La sagoma della Befana che sfreccia sul ponte di volo della portaerei italiana è stata postata su tutti i social ufficiali della Marina, da Facebook ad Instagram, per strappare un sorriso ai piccini ma anche ai grandi. Non si sa se l’anziana signora abbia consegnato dolci o carbone all’equipaggio. Di sicuro a bordo ci sarà chi è stato buono e chi lo è stato meno.

Lo scenario di Nave Cavour è comunque molto suggestivo. La portaerei, identificata dalla sigla CVH550, è entrata in servizio nel 2009 ed è la Nave Ammiraglia della Marina Militare. L’unità navale riveste un ruolo centrale nelle missioni di proiezione, sul mare e dal mare, nei vari contesti organizzativi, tanto a carattere interforze che multinazionale. Nel gennaio del 2010 partecipò alla missione umanitaria White Crane a favore alla popolazione di Haiti a seguito del rovinoso terremoto. È dotata infatti di una moderna area ospedaliera.

Il Cavour ha un ponte di volo lungo 234 metri, dotato di 6 punti di decollo ed appontaggio per aerei ed elicotteri, 2 aree di parcheggio aeromobili e due elevatori da 30 tonnellate che collegano il ponte di volo con l’hangar. Può imbarcare un gruppo di volo misto, aerei ed elicotteri, composto da circa 20 aeromobili. Gli aerei impiegati sul Cavour sono gli AV8B, a decollo corto ed atterraggio verticale. Gli elicotteri sono tutti quelli in linea attualmente in Marina ed in particolare i nuovi EH101 ed SH90. In futuro ospiterà i nuovi aerei F-35B. Intanto, per una notte, dallo ski – jump di Nave Cavour decollerà la Befana.

