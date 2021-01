Napoli, l'assessore Clemente con l'associazione Spa consegna i doni della Befana

L'assessore al patrimonio, ai lavori pubblici e ai giovani Alessandra Clemente, insieme all'associazione «SPA società per Amore», ha consegnato all'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e all'Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon, calze per la befana ai bambini degenti nei reparti pediatrici e Covid.

Sono state anche donate calze a Scampia ai bambini della palestra di Gianni Maddaloni, dell'associazione Il giardino dai mille colori di suor Edoarda e dell'associazione Dream team. Sono state così consegnate circa 300 calze preparate dall'Associazione perché garantire ai bambini un sorriso in questo periodo per loro particolarmente difficile è fondamentale. Con grande pazienza, in attesa di un futuro migliore che di certo ci sarà, i più piccoli hanno dovuto sospendere i contatti con i loro coetanei, la scuola, lo sport e i giochi per la loro e altrui sicurezza. A tutti loro va la nostra più sincera ammirazione nella certezza che riusciranno, con l'attenzione e l'impegno di noi tutti, a recuperare il tempo 'perso'», commenta Clemente.

