Agguato nel Napoletano: uomo ferito a colpi arma da fuoco

Mercoledì 11 Aprile 2018, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 11-04-2018 16:26

Nuovo agguato nel Napoletano: un uomo di 28 anni è stato gravemente ferito a colpi di arma da fuoco. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in via traversa Pignataro, in una delle stradine che sbucano su via Benedetto Cozzolino. L'uomo è stato trasportato all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Sul caso indagano i carabinieri. L'ipotesi è che possa trattarsi di una lite.Nel frattempo, sempre ad Ercolano, c'è un altro uomo ferito alla testa, non a colpi di arma da fuoco, che potrebbe essere collegato alla stessa vicenda.