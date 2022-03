Ercolano, bus con i profughi ucraini: «Accogliere è il nostro lato migliore»

Si è concluso poco dopo le sette di questa mattina il viaggio dell’autobus con a bordo i profughi scappati dalla guerra in Ucraina. Oltre venti ore di viaggio una lunga traversata dal confine ungherese, per arrivare nella città di Ercolano dove 40 bambini e 8 donne saranno ospitati.

Ad accogliere il bus che è stato scortato in Italia dal consigliere comunale Ciro Santoro e dal presidente dell’associazione “uniti per la vita” Ciro Florio, alla chiesa del Redentore di Via Doglie il primo cittadino Ciro Bonajuto e il parroco don Valerio Piro.

«Ercolano non poteva resta indifferente, proprio nei momenti di grandi difficoltà, la nostra comunità - ha detto il sindaco - sa mostrare il suo lato migliore. In questo momento la cittadinanza fa la sua parte costruendo ponti di pace e accoglienza».