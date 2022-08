Ercolano, cerca di picchiare la madre per comprare la droga: arrestato

A Ercolano I militari della locale Tenenza hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione un 26enne del posto. Alel 21 è arrivata la richiesta d'aiuto da parte della madre di un ragazzo con problemi di tossicodipendenza. Il giovane l'aveva minacciata di morte perché voleva del denaro per comprarsi la droga.

I Carabinieri sono così intervenuti e hanno bloccato il 26enne che stava cercando di picchiare la madre. Il ragazzo è stato arrestato ed ora è in carcere in attesa di giudizio.