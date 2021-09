Ercolano: arrestato 21enne per spaccio, con sé 100 grammi di marijuana

I carabinieri della stazione di Ercolano hanno arrestato Gennaro Tassoni, 21enne di Portici già noto alle forze dell'ordine, per spaccio.



Il giovane notato a bordo del suo scooter è stato femato e perquisito, trovato con un panetto di marijuana di 100 grammi e 40 euro ritenuti provento del reato. La perquisizione poi è stata estesa alla sua abitazione, ove sono stati rinvenuti 150 euro in contanti, ritenuti anch'essi illeciti e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Sequestrato anche lo scooter a bordo del quale il 21 è stato fermato, poichè privo di assicurazione.



Tassoni è adesso agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.